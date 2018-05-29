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    • Туркменские встречи В.Олерского

    29.05.2018

    • 28 мая заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский провел встречу с руководителем Туркменской логистической ассоциации Меле Бекмурадовым.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в ходе встречи были рассмотрены вопросы увеличения объемов перевозок грузов через порты Российской Федерации и Туркменистана.

    Стороны также обсудили возможности развития взаимовыгодного сотрудничества российских и туркменских транспортных компаний в регионе Каспийского моря и взаимодействия в рамках перспективных проектов осуществления мультимодальных перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

    Ранее, в начале мая В.Олерский во главе российской делегации участвовал в церемонии открытия нового международного морского порта в Туркменбаши и международной конференции по вопросам транспортного сотрудничества в Каспийском регионе.

    В составе туркменской делегации в мероприятиях приняло участие также руководство Туркменской логистической ассоциации, учрежденной весной этого года с целью оказания содействия местному бизнесу в выходе на международный рынок грузоперевозок и в реализации транспортно-транзитного потенциала Туркменистана.

    Фото: пресс-служба Минтранса

     

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