«РЖД Логистика» увеличила прибыль в 4 раза

АО «РЖД Логистика» опубликовало основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Объем контейнерных перевозок, организованных «РЖД Логистикой» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge, составил 23,2 тыс. TEU.

Основная часть из этого объема приходится на транзитные перевозки по маршруту Европа – Китай – Европа. По информации компании, наиболее востребованными у клиентов были маршруты Брест – Забайкальск, Чунцин – Дуйсбург, Чэнду – Лодзь, Сучжоу – Варшава, Дуйсбург – Чунцин, Чанша – Варшава и Чанша – Будапешт.

Число заказов, обработанных в рамках сервиса по перевозке мелких и сборных партий грузов «РЖД Экспресс», составило 10,9 тыс., число клиентов увеличилось почти в 1,5 раза до 1,4 тысяч компаний.

Выручка «РЖД Логистики» увеличилась в первом квартале на 41% до 9,9 млрд рублей, операционная прибыль – на 87% до 1,1 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 499 млн рублей – в 4,4 раза больше, чем годом ранее.