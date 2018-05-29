Первые в Италии

На строящийся терминал APM Terminals в Вадо-Лигуре прибыли первые 6 автоматических кранов RMG. Всего их будет 21.

Оборудование было отгружено из Китая в январе, в Италию они были доставлены с промежуточными заходами в Южную Африку и Великобританию.

Выгрузка заняла около 10 дней, впереди – пуско-наладочные работы и тестирование оборудования.

В настоящее время идет строительство пункта контроля, откуда будет осуществляться управление кранами.

Новые RMG смогут обрабатывать до шести ярусов контейнеров, они буду установлены на рельсовых путях длиной 600 м.

APMT заказывал оборудование примерно с 20-процентной кастомизацией в сравнении со стандартным вариантом, чтобы обеспечить специфические потребности терминала.

В Италии таких кранов больше нигде нет, да и в Европе их встретишь нечасто, отмечают в APMT, – полностью автоматизированные контейнерные терминалы начали появляться в мире только в последние три-четыре года.

Завершение строительства терминала Вадо-Лигуре намечен на 2019 года.