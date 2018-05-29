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    • Объем декларирования растет

    29.05.2018

    • Выручка AsstrA-Associated Traffic AG от услуг таможенного оформления по итогам 2017 года увеличилась на 25%, количество оформленных деклараций на товары выросло на 47%.

    Всего было оформлено 1500 деклараций на товары – 1100 импортных, 450 экспортных, 50 деклараций на временный ввоз/вывоз, реимпорт, реэкспорт, переработку на/вне таможенной территории и прочие процедуры.

    Как пояснили SeaNews в компании, увеличение объемов декларирования связано с общим трендом на рынке, при этом стоимость деклараций падает

    Экспортно-импортные операции осуществлялись с 25 странами мира. Ведущими направлениями по стоимостным объемам перемещаемых товаров были Нидерланды (25%), Германия (15%), Италия (15%), Китай (12%), Франция (12%).

    Лидирующие позиции в товарной структуре экспорта занимали архитектурно-декоративные изделия – на их долю приходилось 21%, бытовая техника – 14%, а также продукция пищевой промышленности – 5%.

    В импорте превалировала продукция строительной промышленности – 32%, машиностроения – 28% и легкой промышленности – 14%.

     «17 мая 2018 года мы подписали Хартию добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, так как для организаций, подписавших Хартию упрощен процесс таможенного оформления, – рассказывает начальник таможенного отдела группы компаний AsstrA Анаит Василян. – Участники Хартии обязуются не нарушать таможенное законодательство, а ФТС способствует созданию благоприятных условий для бизнеса, обеспечивающих ускорение товарооборота при ввозе товаров в Россию и вывозе из нее. Также уменьшается срок таможенного оформления и минимизируется применение дополнительных мер таможенного контроля».

    AsstrA оказывает услуги по таможенному оформлению в России, Республике Беларусь, а также в странах Евросоюза, в России компания работает на таможенных постах в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске, Владивостоке, Находке, Новороссийске, Батайске, Себеже, Забайкальске, Липецке, Краснодаре, Архангельске, Екатеринбурге и Ворсино.

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