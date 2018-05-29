Наилучшие доступные технологии для перевалки угля

На сайте правительства опубликовано распоряжение от 24 мая 2018 года №968-р «О дополнении перечня областей применения наилучших доступных технологий».

В соответствии с распоряжением, к областям применения наилучших доступных технологий отнесено сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля.

Распоряжение внесено Минтрансом России.

Как отмечается в справке к документу, негативное воздействие на окружающую среду при перевалке угля в морских портах может быть минимизировано как путем учета экологических рисков при проектировании, так и путем внедрения современных технологий, направленных на снижение и предотвращение негативного воздействия на состояние окружающей среды.

Анализ действующих нормативных правовых актов в области экологического и санитарного законодательства показал, что применение современных технологий перевалки и хранения угля, соответствующих международным стандартам по пылеулавливанию и пылеподавлению, поэтапный переход к применению этих технологий, а также переоборудование морских терминалов, на которых производится перевалка и хранение угля, целесообразно урегулировать путем применения наилучших доступных технологий в этой области.

Цель принятого решения – предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду, повышение санитарной и экологической безопасности на территориях морских портов и прилегающих территориях при перевалке и хранении угля.

С текстом документа можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Распоряжение