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    • Наилучшие доступные технологии для перевалки угля

    29.05.2018

    • На сайте правительства опубликовано распоряжение от 24 мая 2018 года №968-р «О дополнении перечня областей применения наилучших доступных технологий».

    В соответствии с распоряжением, к областям применения наилучших доступных технологий отнесено сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля.

    Распоряжение внесено Минтрансом России.

    Как отмечается в справке к документу, негативное воздействие на окружающую среду при перевалке угля в морских портах может быть минимизировано как путем учета экологических рисков при проектировании, так и путем внедрения современных технологий, направленных на снижение и предотвращение негативного воздействия на состояние окружающей среды.

    Анализ действующих нормативных правовых актов в области экологического и санитарного законодательства показал, что применение современных технологий перевалки и хранения угля, соответствующих международным стандартам по пылеулавливанию и пылеподавлению, поэтапный переход к применению этих технологий, а также переоборудование морских терминалов, на которых производится перевалка и хранение угля, целесообразно урегулировать путем применения наилучших доступных технологий в этой области.

    Цель принятого решения – предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду, повышение санитарной и экологической безопасности на территориях морских портов и прилегающих территориях при перевалке и хранении угля.

    С текстом документа можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    Распоряжение

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