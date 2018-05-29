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    • ВСК упрощает документооборот по жд

    29.05.2018

    • «Восточная стивидорная компания» внедрила новый сервис, упрощающий процесс формирования электронной транспортной накладной на отгрузку контейнеров, которые уходят с терминала по железной дороге.

    Разработанный специалистами компании в рамках решения по интеграции автоматизированных систем управления ВСК и РЖД шлюз позволяет передавать данные напрямую из автоматизированной системы управления ВСК в единую систему ОАО «РЖД».

    Все внесенные агентами и экспедиторами сведения в форме электронной железнодорожной накладной автоматически переносятся в систему ЭТРАН РЖД. Ранее эту информацию специалисты Линейного агентства фирменного транспортного обслуживания РЖД вводили вручную.

    Усовершенствование сервиса по формированию электронных транспортных накладных позволило упростить процедуру и вдвое сократить время, необходимое для оформления пакета документов по убывающим по железной дороге грузам.

    По информации компании, если ранее на это требовалось до двух дней, то теперь в рамках нового сервиса визирование документов на отгрузку происходит в течение суток.

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