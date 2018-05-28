Финансы Agility

Agility опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Выручка по группе увеличилась на 16% до 371,8 млн кувейтских динаров (1,2 млрд долларов).

Показатель EBITDA вырос на 22,6% до 37,7 млн динаров (124,7 млн долларов).

Чистая прибыль составила 18,9 млн динаров (62,5 млн долларов) – на 29,8% больше, чем годом ранее.

Выручка основного, логистического подразделения группы, Agility Global Integrated Logistics (GIL), увеличилась на 15,7% до 278,1 млн динаров (919,8 млн долларов).

В том числе выручка от морских контейнерных перевозок выросла на 14% при росте объемов на 11,5%, выручка от авиаперевозок – на 22,1% при росте объемов на 4,8%.

В сегменте контрактной логистики выручка увеличилась на 15,1%, в сегменте автомобильных перевозок – на 8,4%.

Показатель EBITDA GIL составил 7,4 млн динаров (24,5 млн долларов).

Выручка Agility от инфраструктурного бизнеса выросла на 20,7% до 98,8 млн динаров (326,8 млн долларов), EBITDA – на 24,6% до 34,1 млн динаров (112,8 млн долларов).