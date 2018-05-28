Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Финансы Agility

    28.05.2018

    • Agility опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

    Выручка по группе увеличилась на 16% до 371,8 млн кувейтских динаров (1,2 млрд долларов).

    Показатель EBITDA вырос на 22,6% до 37,7 млн динаров (124,7 млн долларов).

    Чистая прибыль составила 18,9 млн динаров (62,5 млн долларов) – на 29,8% больше, чем годом ранее.

    Выручка основного, логистического подразделения группы, Agility Global Integrated Logistics (GIL), увеличилась на 15,7% до 278,1 млн динаров (919,8 млн долларов).

    В том числе выручка от морских контейнерных перевозок выросла на 14% при росте объемов на 11,5%, выручка от авиаперевозок – на 22,1% при росте объемов на 4,8%.

    В сегменте контрактной логистики выручка увеличилась на 15,1%, в сегменте автомобильных перевозок – на 8,4%.

    Показатель EBITDA GIL составил 7,4 млн динаров (24,5 млн долларов).

    Выручка Agility от инфраструктурного бизнеса выросла на 20,7% до 98,8 млн динаров (326,8 млн долларов), EBITDA – на 24,6% до 34,1 млн динаров (112,8 млн долларов).

     

     

    128
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Лесные грузыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 15.03.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2018 года составил 1,39 млн кубометров — на […]
    0
    2018TeekayМартТанкерФевральФинансыЯнварь 23.05.2018 Танкерные деньги
    Teekay опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Консолидированная выручка группы составила 394 млн долларов – на […]
    0
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 12.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2018
    На 10 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, но глубина падения сократилась. Так, ставки […]
    0
    2018МартУгольФевральЭкспортЯнварь 08.05.2018 Экспорт угля и кокса
    Итоги первого квартала 2018 года
    0
    2017Kuehne+NagelФинансы 28.02.2018 Финансы Kuehne + Nagel
    Kuehne + Nagel опубликовали финансовые показатели по итогам 2017 года. Выручка группы увеличилась на 11,2% до 22,2 млрд […]
    0
    2018ГлобальноМайФрахтовые ставки 21.05.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2018
    На 20 неделе года на всех основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок, кроме средиземноморского. Наиболее существенно сократились […]
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноФевраль 16.02.2018 Безработные контейнеровозы
    Линии подготовились к китайскому Новому году, обеспечив вполне достаточную вместимость.  Поскольку в Китае в ближайшие недели будет затишье, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 16.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2018
    На 16 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились.  Так, в порту Роттердам, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NYKФинансы 07.02.2018 NYK Line вышел в прибыль
    По итогам 9 месяцев финансового года, начавшегося 1 апреля 2017, NYK Line получил выручку 1630,6 млрд иен (14,9 […]
    0
    2018ГданьскГлобальноКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 23.04.2018 Контейнерооборот Гданьска
    Контейнерооборот Гданьска по итогам первого квартала 2018 года составил чуть более 479 тыс. TEU. Это на 47,4% больше, […]
    0
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставкиЯнварь 01.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 4
    На 4 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018РЖДФевральЭкспортЯнварь 06.03.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 50,2 млн тонн. Это […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    25.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 20
    25.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 20
    24.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21, 2018
    24.05.2018 Стратегическое планирование – важнейшее направление
    24.05.2018 Стивидоры UCLH сократили объемы
    23.05.2018 Негабарит для ТЭЦ
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД