Рост объемов быстрее рынка

CMA CGM опубликовала основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Объем перевозок линии вырос на 15% до 4,95 млн TEU. Как отмечают в компании, объемы росли быстрее рынка.

Выручка с одного контейнера незначительно увеличилась в сравнении с первым кварталом 2017 года.

Выручка по группе выросла на 17,1% до 5,41 млрд долларов.

При этом операционная прибыль упала почти в 2,9 раза до 88 млн долларов.

Консолидированный чистый убыток группы составил 77 млн долларов против чистой прибыли 86 млн долларов годом ранее.