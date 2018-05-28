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    • Рост объемов быстрее рынка

    28.05.2018

    • CMA CGM опубликовала основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

    Объем перевозок линии вырос на 15% до 4,95 млн TEU. Как отмечают в компании, объемы росли быстрее рынка.

    Выручка с одного контейнера незначительно увеличилась в сравнении с первым кварталом 2017 года.

    Выручка по группе выросла на 17,1% до 5,41 млрд долларов.

    При этом операционная прибыль упала почти в 2,9 раза до 88 млн долларов.

    Консолидированный чистый убыток группы составил 77 млн долларов против чистой прибыли 86 млн долларов годом ранее.

     

     

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