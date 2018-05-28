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    • Про японские грузы на Транссибе

    28.05.2018

    • Сегодня около трети всех перевозок по Транссибирской магистрали приходится на грузы в сообщении с Японией. В 2017 году перевезен рекордный объем – около 44 млн тонн, что почти на 10%, больше, чем в 2016 году.

    Такие цифры привел в ходе бизнес-диалога «Россия – Япония» в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

    «Мы предлагаем нашим японским партнерам полный комплекс логистических услуг: перевозки строго по расписанию, информационное сопровождение, мультимодальные перевозки «от двери до двери». В октябре 2017 года мы создали информационную службу «единого окна» для японских компаний», – цитирует О.Белозерова пресс-служба РЖД.

    Говоря о задачах на будущее, О.Белозёров заявил о готовности компании развивать бесшовную логистику в Северо-Восточной Азии, обеспечивая эффективную стыковку морских и железнодорожных маршрутов. «Совместно с Минтрансом Японии планируем организовать серию тестовых перевозок», – сказал он.

    Наиболее масштабным проектом, который можно реализовать только совместными усилиями, О.Белозёров назвал соединение Японии, России и Евразии через острова Сахалин и Хоккайдо. В настоящее время технико-экономические параметры такого проекта требуют совместного детального изучения. По предварительным оценкам, новый маршрут сможет перевозить до 30 млн тонн грузов в год.

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