Про проект «Балтийский СПГ»

По информации «Газпрома», в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и CEO Royal Dutch Shell Бена ван Бердена.

Особое внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию в сфере сжиженного природного газа, включая совместное технико-экономическое исследование по проекту «Балтийский СПГ».

В ходе встречи было подписано соглашение по проекту «Балтийский СПГ» в развитие Основных условий соглашения о совместном предприятии.

В новом документе, в частности, зафиксирована договоренность о преимущественном использовании российских технических стандартов при проектировании и подготовке спецификаций для оборудования, что направлено на развитие СПГ-отрасли в России.

В соглашении также прописаны ключевые аспекты деятельности будущего совместного предприятия, в том числе вопросы охраны труда, промышленной безопасности и социальной ответственности.

Напомним, в июне 2017 года «Газпром» и Shell подписали Основные условия соглашения о совместном предприятии. В документе определены принципы функционирования совместного предприятия, которое будет осуществлять работы по проектированию, привлечению финансирования, строительству и эксплуатации завода по производству СПГ в Ленинградской области и заключили Рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ».