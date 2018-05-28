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    • Про проект «Балтийский СПГ»

    28.05.2018

    • По информации «Газпрома», в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и CEO Royal Dutch Shell Бена ван Бердена.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию в сфере сжиженного природного газа, включая совместное технико-экономическое исследование по проекту «Балтийский СПГ».

    В ходе встречи было подписано соглашение по проекту «Балтийский СПГ» в развитие Основных условий соглашения о совместном предприятии.

    В новом документе, в частности, зафиксирована договоренность о преимущественном использовании российских технических стандартов при проектировании и подготовке спецификаций для оборудования, что направлено на развитие СПГ-отрасли в России.

    В соглашении также прописаны ключевые аспекты деятельности будущего совместного предприятия, в том числе вопросы охраны труда, промышленной безопасности и социальной ответственности.

    Напомним, в июне 2017 года «Газпром» и Shell подписали Основные условия соглашения о совместном предприятии. В документе определены принципы функционирования совместного предприятия, которое будет осуществлять работы по проектированию, привлечению финансирования, строительству и эксплуатации завода по производству СПГ в Ленинградской области и заключили Рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ».

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