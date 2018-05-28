Первый в сети

FM Logistic и «РосАгроМаркет» запустили совместный проект по созданию федеральной сети оптово-распределительных центров для продуктов, требующих соблюдения температурного режима.

Как рассказали SeaNews в логистической компании, в феврале этого года началось строительство пилотного проекта оптово-распределительного центра в Новосибирске. Официальная закладка камня состоялась 17 мая. К этому моменту уже были проведены некоторые земляные работы, возведены опоры фундамента для мультитемпературных складов.

«Это первый совместный проект компаний FM Logistic и «РосАгроМаркет» по созданию федеральной сети оптово-распределительных центров с современной инфраструктурой и инновационными IT-технологиями для операций с продукцией категории fresh», – сказал генеральный директор FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристоф Менивар.

Комплекс будет состоять из павильонов оптовой торговли, разработанных на базе международного опыта (Mercasa, Rungis), мультитемпературных складов, овоще-фрукто-хранилища, контейнерного терминала и складов заморозки.

Проектом предусмотрено две очереди. Первая очередь комплекса должна быть построена и сдана в эксплуатацию во втором квартале 2019 года. Он будет включать два павильона мелкооптовой торговли, два мультитемпературных склада и один склад заморозки. Общая площадь первой очереди составит 105 тыс. кв. м, из них складские площади – 62 тыс. кв. м.

В рамках второй очереди складские площади увеличатся почти в два раза, также увеличится количество торговых павильонов, складов заморозки, появится овощехранилище.

Реализация проекта «РосАгроМаркет» осуществляется в рамках создания первой в России федеральной сети оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции. Сумма инвестиций в объект составит 8,2 млрд рублей.

Как уточнили SeaNews в FM Logistic, инвестирование в строительство осуществляет «РосАгроМаркет», инвестирование в складские операции – FM Logistic совместно с «РосАгроМаркетом». FM Logistic станет официальным логистическим провайдером сети оптово-распределительных центров «РосАгроМаркет», компания будет выступать логистическим оператором комплекса и предоставлять услуги всем его клиентам.

Как отмечают в FM Logistic, у компании есть опыт работы с продукцией категории fresh (хранение, обработка и транспортировка продуктов, требующих соблюдения температурного режима) как в России, так и в других странах. В России это склады в Московской области, склады клиентов в Санкт-Петербурге, Новосибирске. Также у компании есть склады с продукцией fresh во Франции, Румынии, Венгрии, Польше и других странах, их опыт используется при организации работ в России.