Новый завод и терминал в Усть-Луге

Российский фонд прямых инвестиций, японская Marubeni Corporation, «Балтийская газохимическая компания» (БГХК) и компания «Инваста Капитал» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве для реализации проекта строительства газохимического комплекса по производству метанола в припортовой зоне Усть-Луги.

По информации РФПИ, Документ предусматривает строительство в припортовой индустриальной зоне Усть-Луги завода мирового уровня по производству метанола из природного газа мощностью 1,7 млн тонн в год, а также морского терминала для экспорта продукции.

Соглашение закрепляет условия всестороннего сотрудничества по коммерческим и корпоративным вопросам, касающимся дальнейшей реализации проекта и необходимым для принятия финальных инвестиционных решений.

Стороны также договорились о содействии Marubeni в вопросах предоставления кредитования со стороны финансовых институтов Японии под ЕРС-контракт с японской инжиниринговой компанией.

По словам генерального директора БГХК Григория Омельченко, ранее между БГХК и Marubeni были согласованы основные условия сбыта продукции нового завода. «Завод будет построен по самой современной и безопасной технологии и будет одним из крупнейших в мире по единичной мощности. Огромный опыт Marubeni Corporation на глобальных химических рынках будет крайне полезен для эффективной реализации продукции нашего завода».

«Россия обладает большими запасами нефти и газа, что создает устойчивое конкурентное преимущество по сырью. Однако по сравнению с другим странами-экспортерами нефти и газа у нас производится существенно меньше химической продукции, в том числе и метанола, – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. – Объемы утилизации газа в метанол в России являются самыми низкими среди лидеров по добыче газа, и потенциал этой отрасли еще не реализован».