«ТрансКонтейнер» запускает контейнерный поезд Ростов – Владивосток.

Первый поезд назначением на станцию Первая Речка Дальневосточной железной дорогиотправился со станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги 26 мая 2018 года.

В составе поезда – 67 TEU с товарами народного потребления. Груз формируется к отправке из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Азова и других городов Ростовской области, а также Краснодарского края и Волгоградской области.

По прибытии вывоз товаров будет осуществляться в пределах Владивостока и других городов Приморья, а также в Петропавловск-Камчатский.

Как рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», транзитное время в пути следования составит 11 суток. Следующая отправка планируется через две недели.

По итогам тестовой отправки сервис планируется регулярный, дважды в месяц, в дальнейшем – на еженедельной основе.

На первом этапе обратной загрузки нет, но филиал «ТрансКонтейнера» на СКЖД в связи с существующим интересом клиентов – грузополучателей и импортеров из стран АТР в Ростовскую область – такую опцию прорабатывает.

«Маркетинговый анализ существующих грузопотоков, формирующихся в регионе деятельности филиала (СКФО и ЮФО) показывает большой потенциал организованного нами нового поездного сервиса «Ростов – Владивосток». Основными преимуществами этого сервиса является высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время и конкурентная стоимость перевозок грузов в сравнении с альтернативными схемами. Данный сервис может привлечь грузоотправителей не только Северного Кавказа, но и соседних регионов, и стать первым шагом к формированию южного транспортно-логистического узла», – отметил директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СКЖД Евгений Бабич.