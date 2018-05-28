Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерный поезд Ростов – Владивосток

    28.05.2018

    • «ТрансКонтейнер» запускает контейнерный поезд Ростов – Владивосток.

    Первый поезд назначением на станцию Первая Речка Дальневосточной железной дорогиотправился со станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги 26 мая 2018 года.

    В составе поезда – 67 TEU с товарами народного потребления. Груз формируется к отправке из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Азова и других городов Ростовской области, а также Краснодарского края и Волгоградской области.

    По прибытии вывоз товаров будет осуществляться в пределах Владивостока и других городов Приморья, а также в Петропавловск-Камчатский.

    Как рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», транзитное время в пути следования составит 11 суток. Следующая отправка планируется через две недели.

    По итогам тестовой отправки сервис планируется регулярный, дважды в месяц, в дальнейшем – на еженедельной основе.

    На первом этапе обратной загрузки нет, но филиал «ТрансКонтейнера» на СКЖД в связи с существующим интересом клиентов – грузополучателей и импортеров из стран АТР в Ростовскую область – такую опцию прорабатывает.

    «Маркетинговый анализ существующих грузопотоков, формирующихся в регионе деятельности филиала (СКФО и ЮФО) показывает большой потенциал организованного нами нового поездного сервиса «Ростов – Владивосток». Основными преимуществами этого сервиса является высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время и конкурентная стоимость перевозок грузов в сравнении с альтернативными схемами. Данный сервис может привлечь грузоотправителей не только Северного Кавказа, но и соседних регионов, и стать первым шагом к формированию южного транспортно-логистического узла», – отметил директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СКЖД Евгений Бабич.

    154
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ВладивостокКонтейнеровозыРекорд 19.03.2018 Сдвинул контейнеровоз на два метра
    И побил мировой рекорд силач из Приморья
    0
    ВладивостокЗаконопроектСвободный порт 12.03.2018 Свободный порт Владивосток расширится
    За счет Советской Гавани
    0
    2017GlobaltransЖ/д перевозкиМСФОФинансы 26.03.2018 Globaltrans удвоил прибыль
    Финансовые показатели по МСФО
    0
    КазаньКитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаЭкспорт 23.01.2018 Panda Land Bridge теперь в Казани
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой организовал первую экспортную отправку российских […]
    0
    Ж/д перевозкиКонтрабанда 19.02.2018 Два вагона с контрабандой
    На 400 тыс. долларов
    0
    КитайКонтейнерный поездТрансКонтейнер 30.01.2018 Новый китайский сервис ТрансКонтейнера
    Из Иу в Москву
    0
    MSCКонтейнерный поезд 09.01.2018 MSC собирает макулатуру
    Совместно с крупнейшим независимым трейдером макулатуры линия запускает контейнерные поезда через Санкт-Петербург и Новороссийск
    0
    ОблигацииТрансКонтейнер 25.01.2018 ТрансКонтейнер разместил облигации
    25 января ПАО «ТрансКонтейнер» разместило на Московской бирже пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-01 на сумму 6 млрд […]
    0
    2017РСБУТрансКонтейнерФинансы 16.02.2018 Рекордная прибыль ТрансКонтейнера
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2017 года. Выручка увеличилась на […]
    0
    2018МартРСБУТрансКонтейнерФевральФинансыЯнварь 24.04.2018 ТрансКонтейнер увеличил прибыль
    ТрансКонтейнер опубликовал финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета за первый квартал 2018 года. Выручка составила 16,3 млрд рублей, на […]
    0
    Контейнерный поездПасифик Лоджистик 19.03.2018 Первый поезд на новом терминале
    «Пасифик Лоджистик» отправил ускоренный контейнерный поезд на терминал ТЛЦ «Восточный» в Москве
    0
    Железная дорогаИталияКитайКонтейнерные перевозкиМеморандумОТЛКТранзит 30.03.2018 Итальянский меморандум ОТЛК
    АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» подписало в Милане меморандум о взаимопонимании с Mercitalia Rail – крупнейшей итальянской компанией по транспортировке […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    25.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 20
    25.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 20
    24.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21, 2018
    24.05.2018 Стратегическое планирование – важнейшее направление
    24.05.2018 Стивидоры UCLH сократили объемы
    23.05.2018 Негабарит для ТЭЦ
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД