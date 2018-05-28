Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2018

На 21 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Выросли спотовые ставки на европейском и южноамериканском направлениях.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 20 неделей на 4%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 6,7%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе снизились на 1,9%, на порты восточного побережья – на 2,6%.

Ставки из Китая на Персидский поднялись на прошлой неделе на 5,4%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 1,9%.

На 21 неделе существенно подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 11,7%.

Ставки на внутриазиатском трейде на западные и восточные порты Японии, а также на Сингапур остались без изменений. Только ставки из Шанхая на Южную Корею сократились на 1%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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