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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2018

    28.05.2018

    • На 21 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Выросли спотовые ставки на европейском и южноамериканском направлениях.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 20 неделей на 4%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 6,7%.

    Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе снизились на 1,9%, на порты восточного побережья – на 2,6%.

    Ставки из Китая на Персидский поднялись на прошлой неделе на 5,4%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 1,9%.

    На 21 неделе существенно подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 11,7%.

    Ставки на внутриазиатском трейде на западные и восточные порты Японии, а также на Сингапур  остались без изменений. Только ставки из Шанхая на Южную Корею сократились на 1%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

     

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