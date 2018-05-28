Блокчейн в морском страховании

Maersk стал пилотным пользователем Insurwave – блокчейн-платформы морского страхования (конкретно, страхования корпуса), созданной совместным предприятием EY и Guardtime.

По информации EY, в реализации проекта принимают участие также Microsoft и страховые компании Willis Towers Watson, XL Catlin, MS Amlin и ACORD.

По замыслу разработчиков, платформа призвана глобальным игрокам кардинально изменить управление рисками внутри организации и взаимоотношения с брокерами, страховщиками и перестраховщиками.

Планируется, что в первый год работы Insurwave будет поддерживать более полумиллиона автоматических транзакций с данными, обеспечивая управление рисками для более тысячи судов торгового флота.

«Мы оперируем порядка 350 собственными контейнеровозами в разных частях света, и морское страхование требует от нас вложения значительных ресурсов. Переход на эту платформу позволит нам автоматизировать процессы, выполнявшиеся в ручном режиме, повысить эффективность и снизить издержки», – отметил Ларс Хенненберг, Head of Risk and Insurance A.P.Moller-Maersk A/S.