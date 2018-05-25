Total вошел в проект «Арктик СПГ-2»

ПАО «Новатэк» и концерн Total в рамках XXII Петербургского международного экономического форума подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ-2». Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и президента Франции и Эммануэля Макрона.

Total получит 10% в «Арктик СПГ-2» с перспективой увеличения доли до 15%, если «Новатэк» примет решение об уменьшении своей доли участия в проекте ниже планируемых 60%.

Сделка будет закрыта не позднее 31 марта 2019 года. Стоимость проекта определена в размере, эквивалентном 25,5 млрд долларов, сообщают в «Новатэке».

Кроме того, по информации Total, также в рамках XXII Петербургского международного экономического форума обе компании подписали соглашение, по которому французская компания получает возможность приобрести 10-15% долю в будущих проектах «Новатэка» на Ямале и Гыдане.

Напомним, что концерн уже участвует в проекте «Новатэка» «Ямал СПГ», который реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения. В нем Total принадлежит 20%.

«Арктик СПГ-2» – второй завод «Новатэка» по производству сжиженного природного газа, на базе Утреннего месторождения полуострова Гыдан. Запасы Утреннего месторождения оцениваются 1,6 трлн кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

Завод будет состоять из трех линий мощностью по 6,6 млн тонн в год каждая, первую планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. По проекту планируется размещение линий на гравитационных платформах, которые будут построены на верфи в Мурманске и затем отбуксированы к месту установки в Обской губе. По расчетам «Новатэка», такая технология позволит сэкономить на стройматериалах и логистике. В целом мощность завода составит порядка 19,8 млн тонн СПГ в год.