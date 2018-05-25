Сегодня на рабочей площадке для СМИ Петербургского экономического форума ведущие компании транспортной отрасли России подписали соглашение о создании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). В церемонии участвовали РЖД, «Автодор», «Аэрофлот», «РТ-Инвест Транспортные системы», «ЗащитаИнфоТранс», «Глосав» и «Деловые линии».

Ассоциация станет центром компетенций по направлению «Цифровой транспорт и логистика», представленной Минтрансом России в рамках программы «Цифровая экономика». Главная задача, поставленная перед ЦТЛ, – создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на основе отечественных решений и программного обеспечения.

По словам генерального директора «РТ-Инвест Транспортные системы» Антона Замкового, в настоящее время отрасль обладает достаточно развитой инфраструктурой и на ее основе необходимо формировать единую цифровую платформу. «Такая платформа позволит значительно снизить издержки для бизнеса и оптимизирует госрегулирование процесса перевозок, – сказал он. – На основе накопленных big data необходимо создавать единое доверенное пространство, которое обеспечит создание безбарьерных транспортных коридоров, полноценного электронного документооборота и доступа пользователей ко всем сервисам по типу «одного окна»».

«Создание новых наработок и использование существующих сможет обеспечить взрывной рост цифровизации транспортного комплекса России», – отметил на церемонии подписания директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. – Мы запустили электронную торговую площадку грузовых перевозок. Запустим интеграцию с автомобильным комплексом, тем самым предоставляя услуги мультимодальности. Дальне мы запустим дополнительные услуги – это терминально-складские комплексы, финансовые услуги и страхование. Принципиально то, что мы внедряем, должно стать частью и основой транспортно-логистической платформы России».