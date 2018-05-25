Убытки Zim выросли

Zim опубликовал финансовые показатели за первый квартал.

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок вырос на 16,7% до 598 тыс. TEU.

Средняя фрахтовая ставка составляла 938 долларов за TEU, на 1,6% ниже, чем годом ранее.

Выручка увеличилась на 14,7% до 751,4 млн долларов.

Показатель EBITDA сократился в 2,5 раза до 20,7 млн долларов.

Операционный убыток составил 7,1 млн долларов против операционной прибыли 24,6 млн долларов годом ранее.

Чистый убыток увеличился в 5,3 раза и составил 34,1 млн долларов.