В роли наблюдателя

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    25.05.2018

    • В рамках Петербургского международного экономического форума Группа компаний «Совкомфлот» и АО «Роснефтефлот» подписали договор, предусматривающий участие специалистов СКФ в техническом наблюдении за строительством танкеров Aframax на судостроительном комплексе «Звезда».

    По информации «Совкомфлота», договор подписан в продолжение пакетного соглашения по строительству на ООО «ССК «Звезда» и последующему фрахтованию на долгосрочной основе современных высокотехнологичных танкеров типа Aframax, подписанного в 2017 году.

    Дедвейт танкеров составит 114 тыс. тонн, ледовый класс – 1А, что позволит обеспечить их круглогодичную работу в районах со сложной ледовой обстановкой.

    Танкеры серии представляют собой новое поколение судов, которые будут использовать в качестве основного топлива сжиженный природный газ. Техническая спецификация учитывает ограничения по выбросам оксидов серы, азота и парниковых газов, которые вступят в силу с 2020 года и будут действовать, среди прочих, в бассейнах Балтийского и Северного морей.

    По сравнению со стандартным судовым топливом использование СПГ позволит снизить объем выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100%, оксидов азота – на 85%, углекислого газа – на 27%.

    Суда будут построены совместно с Hyundai Heavy Industries, партнером ССК «Звезда». Начало эксплуатации судов планируется с 2021 года.  

    «Надеемся, что строительство в России крупнотоннажных танкеров нового поколения на газомоторном топливе будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, позволяющей бункеровать суда сжиженным газом в российских портах», – сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов.

    Группа СКФ, напомнил он, уже осуществляет технический менеджмент трех принадлежащих компании «Роснефть» танкеров ледового класса («РН Архангельск», «РН Мурманск», «РН Приводино», все дедвейтом 30 тыс. тонн), которые задействованы в перевозках нефти и нефтепродуктов в Балтийском и Арктическом морских бассейнах.

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