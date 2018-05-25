Вторая регата MSC

19 мая в Яхт-клубе Санкт-Петербурга во второй раз прошла молодежная парусная регата, организованная судоходной компанией MSC, которая в этом году отмечает свое 20-летие на российском рынке. В свою очередь, регата прошла в рамках «Макаровской недели», приуроченной ко дню рождения университета.

В открытии регаты приняли участие: заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Росморечфлота Виктор Олерский, заместитель руководителя Росморречфлота Александр Пошивай, ректор Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова Сергей Барышников, региональный директор MSC в России Антон Назаров, президент Санкт-Петербургского парусного союза и вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Сергей Алексеев, командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

Как подчеркнул в приветственном слове на открытии регаты В.Олерский, подобные состязания воспитывают настоящих моряков, закаленных и сильных духом. С. Барышников отметил, что «плавание под парусом, когда можно дотронуться до воды рукой, – необходимая часть подготовки будущего специалиста водного транспорта».

В регате приняли участие 70 человек – 50 курсантов Макаровки, сотрудники MSC, представители СМИ и клиенты компании. Участники разделились на два дивизиона и, пока одни были на воде, другие соревновались в брейн-ринге и наблюдали за увлекательной трансляцией гонки в сопровождении спортивных комментаторов.

По завершению гонки участников и организаторов регаты ждал сюрприз: генеральный директор транспортно-экспедиторской компании «Силмар» Алексей Яшин принял решение предоставить победителям Makarov Sailing Cup возможность участия в переходе на парусной яхте «Анна» по маршруту Санкт-Петербург – Амстердам – Лиссабон – Лас-Пальмас: на каждом из отрезков маршрута двое студентов из команд-победителей станут полноценными членами команды.

Участники и гости регаты единодушно пришли к выводу, что подобные мероприятия нужно проводить ежегодно – они дают огромный импульс подготовке моряков, приобщая студентов к морским профессиям.

Публикуем официальный фотоотчет.