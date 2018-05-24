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    • Экологические инициативы ЕвроХима

    24.05.2018

    • «ЕвроХим Групп АГ» подписал соглашение с Фондом Джона Нурминена (Финляндия) по экологической защите Балтийского моря, в частности, о совместной работе по дальнейшему улучшению состояния окружающей среды в бассейне реки Луга.

    Как рассказали SeaNews в компании, соглашение обеспечит тесное сотрудничество по установке замкнутой системы водного цикла на новом заводе по производству аммиака на площадке завода в Кингисеппе, недалеко от границы с Финляндией и на берегу реки Луга, которая впадает в Финский залив.

    «Предлагаемая система замкнутого водного цикла – ключевая часть наших усилий по минимизации воздействия на экологию Балтийского моря», – отметил генеральный директор «Еврохима» Игорь Нечаев.

    В компании уточнили, что совместная с Финляндией работа по улучшению экологического состояния бассейна реки Луга началась в 2012 году. Внедрение системы плотин и другие меры предотвращения стока воды привели к тому, что в период с 2011 по 2017 годы фосфорная нагрузка от реки Луга до Балтийского моря значительно уменьшилась.

    Финские эксперты из Фонлда Джона Нурминена подтверждают, что прозрачность реки Луга значительно увеличилась. «Можно утверждать, что по своему положительному воздействию на природу наш совместный проект был крупнейшим экологическим проектом, когда-либо реализованный в Финском заливе Балтийского моря», – подчеркнули в Фонде.

     

     

     

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