Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Стратегическое планирование – важнейшее направление

    24.05.2018

    • Выступая сегодня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров рассказал о планах развития, прогнозах по грузоперевозкам и контейнеропотоку, инвестициях и стратегических приоритетах «Российских железных дорог».

    «Сейчас мы ставим пред собой цель сформировать программу развития до 2025 года, поскольку в рамках поручений и указов Президента поставлена амбициозные цели по развитию экономики страны, – транспортные потоки и внутри страны, и транзит. И мы сейчас увязываем эти амбициозные планы, при этом по ряду направлений, поскольку показатели работы последние несколько лет серьезно улучшились, мы начинаем испытывать недостаток провозных способностей. И мы понимаем, что в рамках программы мы не только должны нарастить эти возможности, но и создать определенный задел для того, чтобы экономика могла развиваться. При этом нужно четко сказать, что железнодорожный транспорт не должен быть – и не станет – бутылочным горлышком, тормозом для развития экономики. Это заложено в нашу программу».

    «При этом мы для себя закладываем параметры потенциальные дополнительные возможности порядка 15%, это вопрос дискуссионный, но это и дополнительные затраты, но, с нашей точки зрения, это создает уверенность в том, что все возрастающий поток будет обеспечен транспортными возможностями», – отметил О.Белозеров.

    «Могу сказать, что цифры очень сильно изменились. Прогноз на 2014 или 2015 годов были сильно откорректированы. Не были заложены прогнозы такого взрывного бурного роста объемов перевозок по маршруту Китай – Европа. Рост перевозок внутри России – были заложены небольшие цифры. Напомню, последние цифры 2017 года погрузка 3,2%, грузооборот – больше 6%. Первые 4 месяца нам, железнодорожникам, показывают тоже очень оптимистичную динамику. Соответственно, мы в нашей программе исходили из того, что до 2025 года грузооборот по российским железным дорогам должен расти цифрой не ниже 4%».

    «При этом объем перевозки контейнеров мы, и перед нами уже поставлен такая задача, должны довести до 2 млн ДФЭ. И значительный прирост придется на коридор Европа – Западный Китай. Видим цифру более 1 млн ДФЭ. Считаем, что такие коррективы нужно вносить, в том числе приходить к консенсусу в прогнозах в этой части. При этом программа у нас основывается не только и не столько на расчетах наших железнодорожных аналитиков, а на потребностях и видении наших грузоотправителей. Мы провели анализ ключевых факторов влияния по развитию и считаем, что риски такой модели нивелированы, и эти цифры абсолютно достижимы», – считает О.Белозеров.

    «При этом, – отметил он, – мы видим значительный прирост в части угольных перевозок. Считаем, что, несмотря на ряд нормативных решений, угольная конгломерация будет востребована. Мы спланировали сквозной подход не только к жд инфраструктуре, но мы синхронизировали показатели стратегии и с программой министерства транспорта – это и порты, и иные направления».

    «Российские железные дороги» планируют за счет собственных средств инвестировать до 2025 года 7 трлн 200 млрд рублей. В целом, по словам О.Безлозерова, программа на развитие жд сети предусматривает инвестиции в размере 10 трлн. В том числе РЖД планирует привлечь 2,8 трлн рублей частных инвестиций.

    «Мы построили определенную модель транспортного баланса. Но считаем, что этой работе нужно уделить сейчас больше внимания. Нужны новые данные, новые исследования, тогда мы действительно будем четко понимать, какие тренды на сегодня происходят в мире. Они, с нашей точки зрения, достаточно волатильны, изменяемы. Большая модель дала бы нам возможность нам четко это видеть», – отметил О.Белозеров.

    «На что нам нужно обратить внимание? Это ключевой принцип – принцип интеграции, не борьбы между видами транспорта. Мне кажется, что в ближайшее время этот принцип создаст возможности по объединению всех видов транспорта. Скажу такую крамольную вещь: когда-то транспортные способности мы исчерпаем в определенных точках. Будут использоваться самолеты, метро, железная дорога, автомобили. И все пространство будут занимать механизмы, занимающиеся перевозкой. И тут необходимо понять стратегические балансы на перспективу».

    «Касаясь, например, Шелкового пути, где затронут сухопутный, железнодорожный и автомобильный пути. Я бы еще обратил внимание, что там нужно было бы внести и авиационный транспорт. Поскольку, когда мы исследовали железнодорожное движение, а мы сейчас уделяем внимание высокоскоростному движению, мы также проводили анализ перевозок авиационных, могу сказать, что там рост в разы. И, соответственно, в моем понимании все виды транспорта будут востребованы. На будущее мы как раз в рамках интермодальности должны найти оптимальные транспортные цепочки», – считает О.Белозеров.

    «Согласен с позицией, что необходимо внедрять электронный документооборот. И на сегодня наши программы это позволяют. Самое дорогое, что на сегодня есть – это время. За время и удобство мы с вами должны биться. Необходима сбалансированная тарифная политика, как внутри страны между видами транспорта, так и на межстрановые уровне. Сквозной коридор между Китаем и Казахстаном, Россией и Белоруссией и Европой работает как часы на стыке Россия – Казахстан, потому что у нас большое количество сквозных технологий. Мы рады, что европейские коллеги видят рост грузоопотока и предпринимают усилия в объединении. Мы готовы в этом направлении лучше, чем европейская система, к вызовам будущего, как мне кажется. Цифра: несколько лет назад из Китая в Европу мы везли 30 тыс. контейнеров, сейчас мы везем порядка 300 тыс. Это взрывной рост, который мы должны обеспечить».

    «Вижу необходимость развития технологии блокчейн для формирования доверенной среды в транспорте. Мне кажется, что это даст серьезный стимул к улучшению ситуации», – отметил, продолжая тему технологий, О.Белозеров.

    Он также выделил в качестве одного их механизмов создание больших международных консорциумов по развитию транспортной инфраструктуры.

    144
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018МартПогрузкаРЖДФевральЯнварь 02.04.2018 Грузы РЖД
    По итогам первого квартала 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    ПортыРЖД 07.05.2018 Динамика роста сохраняется
    Пиковых объемов перевозки РЖД в российские порты достигли в 2017 году. В этом году динамика сохраняется, поделился информацией […]
    0
    РЖДТехнологии 04.05.2018 Единое информационное поле
    Порт и "РЖД»
    0
    2017КонтейнерыРЖД 11.01.2018 Контейнеры РЖД
    В 2017 году по сети ОАО «РЖД» было перевезено 3 899,1 тыс. TEU – на 18,9% больше, чем […]
    0
    Железная дорогаРеконструкцияРЖДСахалин 15.05.2018 Реконструкция железной дороги на Сахалине
    На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт. До 2020 года планируется заменить оставшиеся […]
    0
    Freight VillageРЖДСоглашение 31.01.2018 Планы на развитие
    ОАО «РЖД», правительство Калужской области и АО «Фрейт Вилладж Калуга» (Freight Village RU) заключили соглашение о сотрудничестве в […]
    0
    2018АпрельМартПогрузкаРЖДФевральЯнварь 07.05.2018 Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД в январе-апреле 2018 года увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года […]
    0
    РЖДУставный капитал 05.04.2018 25,9 миллиардов для РЖД
    Уставный капитал РЖД увеличен для реализации инвестиционных проектов
    0
    2018КонтейнерыРЖДЯнварь 07.02.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2018 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 317,5 тыс. TEU. Это на 11,3% […]
    0
    2018РЖДРСБУФинансы 21.03.2018 Прибыль РЖД выросла в 2,7 раза
    Финансовая отчетность по РСБУ
    0
    2018КонтейнерРЖДФевральЯнварь 12.03.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-февраля 2018 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 421,5 тыс. TEU. Это на […]
    0
    РеконструкцияРЖДСахалин 28.04.2018 Закрытие жд движения на Сахалине перенесли
    На лето 2019 года
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    24.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21, 2018
    24.05.2018 Стратегическое планирование – важнейшее направление
    24.05.2018 Стивидоры UCLH сократили объемы
    23.05.2018 Негабарит для ТЭЦ
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 19
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 19
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД