Стратегическое планирование – важнейшее направление

Выступая сегодня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров рассказал о планах развития, прогнозах по грузоперевозкам и контейнеропотоку, инвестициях и стратегических приоритетах «Российских железных дорог».

«Сейчас мы ставим пред собой цель сформировать программу развития до 2025 года, поскольку в рамках поручений и указов Президента поставлена амбициозные цели по развитию экономики страны, – транспортные потоки и внутри страны, и транзит. И мы сейчас увязываем эти амбициозные планы, при этом по ряду направлений, поскольку показатели работы последние несколько лет серьезно улучшились, мы начинаем испытывать недостаток провозных способностей. И мы понимаем, что в рамках программы мы не только должны нарастить эти возможности, но и создать определенный задел для того, чтобы экономика могла развиваться. При этом нужно четко сказать, что железнодорожный транспорт не должен быть – и не станет – бутылочным горлышком, тормозом для развития экономики. Это заложено в нашу программу».

«При этом мы для себя закладываем параметры потенциальные дополнительные возможности порядка 15%, это вопрос дискуссионный, но это и дополнительные затраты, но, с нашей точки зрения, это создает уверенность в том, что все возрастающий поток будет обеспечен транспортными возможностями», – отметил О.Белозеров.

«Могу сказать, что цифры очень сильно изменились. Прогноз на 2014 или 2015 годов были сильно откорректированы. Не были заложены прогнозы такого взрывного бурного роста объемов перевозок по маршруту Китай – Европа. Рост перевозок внутри России – были заложены небольшие цифры. Напомню, последние цифры 2017 года погрузка 3,2%, грузооборот – больше 6%. Первые 4 месяца нам, железнодорожникам, показывают тоже очень оптимистичную динамику. Соответственно, мы в нашей программе исходили из того, что до 2025 года грузооборот по российским железным дорогам должен расти цифрой не ниже 4%».

«При этом объем перевозки контейнеров мы, и перед нами уже поставлен такая задача, должны довести до 2 млн ДФЭ. И значительный прирост придется на коридор Европа – Западный Китай. Видим цифру более 1 млн ДФЭ. Считаем, что такие коррективы нужно вносить, в том числе приходить к консенсусу в прогнозах в этой части. При этом программа у нас основывается не только и не столько на расчетах наших железнодорожных аналитиков, а на потребностях и видении наших грузоотправителей. Мы провели анализ ключевых факторов влияния по развитию и считаем, что риски такой модели нивелированы, и эти цифры абсолютно достижимы», – считает О.Белозеров.

«При этом, – отметил он, – мы видим значительный прирост в части угольных перевозок. Считаем, что, несмотря на ряд нормативных решений, угольная конгломерация будет востребована. Мы спланировали сквозной подход не только к жд инфраструктуре, но мы синхронизировали показатели стратегии и с программой министерства транспорта – это и порты, и иные направления».

«Российские железные дороги» планируют за счет собственных средств инвестировать до 2025 года 7 трлн 200 млрд рублей. В целом, по словам О.Безлозерова, программа на развитие жд сети предусматривает инвестиции в размере 10 трлн. В том числе РЖД планирует привлечь 2,8 трлн рублей частных инвестиций.

«Мы построили определенную модель транспортного баланса. Но считаем, что этой работе нужно уделить сейчас больше внимания. Нужны новые данные, новые исследования, тогда мы действительно будем четко понимать, какие тренды на сегодня происходят в мире. Они, с нашей точки зрения, достаточно волатильны, изменяемы. Большая модель дала бы нам возможность нам четко это видеть», – отметил О.Белозеров.

«На что нам нужно обратить внимание? Это ключевой принцип – принцип интеграции, не борьбы между видами транспорта. Мне кажется, что в ближайшее время этот принцип создаст возможности по объединению всех видов транспорта. Скажу такую крамольную вещь: когда-то транспортные способности мы исчерпаем в определенных точках. Будут использоваться самолеты, метро, железная дорога, автомобили. И все пространство будут занимать механизмы, занимающиеся перевозкой. И тут необходимо понять стратегические балансы на перспективу».

«Касаясь, например, Шелкового пути, где затронут сухопутный, железнодорожный и автомобильный пути. Я бы еще обратил внимание, что там нужно было бы внести и авиационный транспорт. Поскольку, когда мы исследовали железнодорожное движение, а мы сейчас уделяем внимание высокоскоростному движению, мы также проводили анализ перевозок авиационных, могу сказать, что там рост в разы. И, соответственно, в моем понимании все виды транспорта будут востребованы. На будущее мы как раз в рамках интермодальности должны найти оптимальные транспортные цепочки», – считает О.Белозеров.

«Согласен с позицией, что необходимо внедрять электронный документооборот. И на сегодня наши программы это позволяют. Самое дорогое, что на сегодня есть – это время. За время и удобство мы с вами должны биться. Необходима сбалансированная тарифная политика, как внутри страны между видами транспорта, так и на межстрановые уровне. Сквозной коридор между Китаем и Казахстаном, Россией и Белоруссией и Европой работает как часы на стыке Россия – Казахстан, потому что у нас большое количество сквозных технологий. Мы рады, что европейские коллеги видят рост грузоопотока и предпринимают усилия в объединении. Мы готовы в этом направлении лучше, чем европейская система, к вызовам будущего, как мне кажется. Цифра: несколько лет назад из Китая в Европу мы везли 30 тыс. контейнеров, сейчас мы везем порядка 300 тыс. Это взрывной рост, который мы должны обеспечить».

«Вижу необходимость развития технологии блокчейн для формирования доверенной среды в транспорте. Мне кажется, что это даст серьезный стимул к улучшению ситуации», – отметил, продолжая тему технологий, О.Белозеров.

Он также выделил в качестве одного их механизмов создание больших международных консорциумов по развитию транспортной инфраструктуры.