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    • Стивидоры UCLH сократили объемы

    24.05.2018

    • UCL Holding опубликовал операционные показатели своего стивидорного дивизиона за первый квартал 2018 года.

    Как сообщили SeaNews в UCLH, компании стивидорного дивизиона обработали в первом квартале 9,4 млн тонн грузов, на 3,9% меньше аналогичного показателя 2017 года. Снижение объема перевалки, отмечают в холдинге, произошло за счет нефтеналивных грузов.

    Обработка сухих грузов в целом по дивизиону выросла на 3% до 7,6 млн тонн. Грузопоток нефтеналива снизился на 25,4% до 1,8 млн тонн в связи с сокращением перевалки через Туапсе и Таганрог.

    Доля экспортных грузов в структуре грузооборота снизилась на 1 п.п. и составила 86% от общего объема перевалки. Доля импорта составила 13%, или 1,2 млн тонн. На каботаж приходился 1%.

    Наиболее существенно выросла перевалка генеральных грузов – на 9,3% до 2,6 млн тонн, в основном за счет роста грузопотока черных металлов – на 14,5%, до 1,9 млн тонн и металлолома – более чем в два раза до 160 тыс. тонн.

    Обработка контейнерных грузов выросла на 6% до 2,2 млн тонн. «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в первом квартале 2018 года обновил свой рекорд до 168,5 тыс. TEU (+7%). Контейнерооборот «Морского порта Санкт-Петербург» вырос с начала года на 40% до 6 тыс. TEU.

    Перевалка насыпных и навалочных грузов снизилась на 4,2%, до 2,8 млн тонн, в первую очередь за счет снижения отгрузок предприятиями-отправителями угля в адрес площадок в Туапсе и Таганроге и сложной ледовой обстановки в Усть-Луге – на 17% до 1,8 млн тонн.

    Падение общего показателя насыпных грузов было частично компенсировано ростом экспортных отгрузок зерновых на Туапсинском зерновом терминале и в порту Таганрога – на 25% до 0,77 млн тонн.

     

     

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