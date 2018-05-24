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    • Совфрахт подписался с Архангельской областью

    24.05.2018

    • ПАО «Совфрахт» и правительство Архангельской области подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о партнерстве.

    Подписи под документами поставили генеральный директор «Совфрахта» Дмитрий Пурим и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

    Согласно документу, стороны будут совместно развивать систему координации непрерывных мультмодальных перевозок в российской Арктике.

    Кроме того, стороны намерены улучшать прибрежную и портовую инфраструктуру в российской Арктике, а также поддерживать российские транспортно-логистические компании, работающие в этом регионе.

    Стороны планируют продвигать и поддерживать такие проекты как Северный морской путь, строительство Белкомура и северного глубоководного порта в Архангельской области.

     

     

     

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