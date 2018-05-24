Совфрахт подписался с Архангельской областью

ПАО «Совфрахт» и правительство Архангельской области подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о партнерстве.
Подписи под документами поставили генеральный директор «Совфрахта» Дмитрий Пурим и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Согласно документу, стороны будут совместно развивать систему координации непрерывных мультмодальных перевозок в российской Арктике.
Кроме того, стороны намерены улучшать прибрежную и портовую инфраструктуру в российской Арктике, а также поддерживать российские транспортно-логистические компании, работающие в этом регионе.
Стороны планируют продвигать и поддерживать такие проекты как Северный морской путь, строительство Белкомура и северного глубоководного порта в Архангельской области.