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    • Российские яблоки на Аравийский полуостров

    24.05.2018

    • Состоялась первая контейнерная отправка свежих яблок на экспорт через порт Новороссийск.

    Контейнер с партией свежих яблок одного из крупнейшего агропроизводителя Юга России был отправлен и уже получен покупателем в Саудовской Аравии.

    Работу по отправке экспортного груза организовал ООО «Рускон-Брокер», компания в составе Группы «Рускон». Клиенту был предоставлен полный спектр услуг по организации доставки груза, включая загрузку и укладку груза, таможенное оформление, фитосанитарный контроль, организацию морской перевозки.

    По информации группы «Рускон», для грузоотправителя данный маршрут является новым. Ранее активно развивающееся предприятие в основном ориентировало свою продукцию на внутреннего потребителя, а сейчас осваивает новые рынки сбыта. 

    Как пояснили SeaNews в «Русконе», отправка производилась на условии FOB Новороссийск (т.е. перевозку заказывал сам грузополучатель). Обработка контейнера осуществлялась на терминале НЛЭ, доставку обеспечила контейнерная линии MSC Информации о дальнейших планах грузополучателя пока нет.

     

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