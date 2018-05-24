Новый сервис Maersk

Maersk Line запустил новый трансатлантический сервис Med / Montreal Express между Европой и Канадой.

Как сообщили SeaNews в компании, в ротацию входят порты Салерно, Специя, Фос-сюр-Мер, Альхесирас, Монреаль, Галифакс и Валенсия. Трансшипмент на другие порты Средиземного моря будет осуществляться через Альхесирас и Валенсию.

На сервисе будет задействовано пять судов, Maersk будет единственным оператором сервиса.

Первый рейс планируется 2 июня из Салерно, в Монреаль судно должно прибыть 19 июля.

Как отмечают в Maersk, Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Канады после США, в 2016 году на долю ЕС приходилось 9,6% всего товарооборота страны. Канада, в свою очередь, обеспечивала почти 2% внешнеторгового оборота Евросоюза. В 2016 году товарооборот между Канадой и ЕС составлял 64,3 млрд евро.

В 2017 году канадский импорт и экспорт увеличились на 6,9%. В 2018 году Maersk прогнозирует рост морских контейнерных перевозок на/из Канады на 7%.