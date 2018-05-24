Назначен и.о. первого замначальника Дальневосточной таможни

Приказом ФТС России от 22 мая 2018 года № 1710-К на должность исполняющего обязанности первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления назначен полковник таможенной службы Валерий Гуков.

Срок исполнения обязанностей первого заместителя с 28 мая по 27 августа 2018 года. Полковник В.Гуков сменил на этом посту Сергея Федорова, обвиненного в марте этого года во взяточничестве.

По информации ДВТУ, В.Гуков ранее возглавлял Новосибирскую таможню. В таможенных органах он с 1999 года.