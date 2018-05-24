Как СоюзХимТранс-Авто и MSC канат перетягивали

19 мая «СоюзХимТранс-Авто» и MSC провели для своих сотрудников спортивный квест в веревочном парке на территории Кировского стадиона в Петербурге.

Команды мерялись силами сразу в нескольких дисциплинах – веревочная трасса, скалодром, стрельба из лука и аквабол.

Причем соревновались не «стенка на стенку» – в каждую команду, а всего их было четыре, организаторы мероприятия – компания «СоюзХимТранс-Авто» – решила включить представителей обеих фирм.

Помимо спортивных испытаний – 12 этапов веревочной трассы протяженностью 220 метров, скалодрома высотой 12 метров, игры воздушным шаром, наполненным водой, стрельбы из лука и эстафеты с перетягиванием каната – участникам должны были продемонстрировать и хорошую интеллектуальную форму в ходе квеста на тему Олимпийских игр, где командам было предложено разгадывать ребусы, решать головоломки и выполнять другие задания, требующие логики.

Победила, как это и должно было быть, во-первых, дружба, а, во-вторых, «Дружба» – так называлась одна из четырех объединенных команд.

После награждения «СоюзХимТранс-Авто» как организатор мероприятия вручила MSC кубок, который символизирует ежегодную организацию спортивных мероприятий между компаниями и привлечение новых участников для совместных состязаний на свежем воздухе.

Как отметил генеральный директор «СоюзХимТранс-Авто» Артем Баршай, «Действительно, у нашей компании наиболее дружеские отношения с коллегами из MSC. И именно поэтому сотрудников этой компании мы пригласили для совместного времяпровождения. Возможно, это мероприятие станет традицией, и в будущем оба сегодняшних участника в лице логистических компаний вместе сразятся с не менее сильным игроком нашего рынка».