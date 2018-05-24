Двое на мели на Дону

По данным ГМСКЦ, 23 мая в 5-00 теплоход «Оптимафлот» (груз 2837 тонн дизельного топлива, судовладелец «Одиссей Шиппинг») при съемке с якоря на перекате Ведерниковское колено (2970,6 км реки Дон) под действием сильного течения сел на мель левым бортом по миделю, потеря осадки 20 см. Судно находится за пределами судового хода, ограничений для судоходства, загрязнения окружающей среды, водотечности нет. Принимаются меры для снятия судна с мели, задействованы буксиры «Угличанин» и «Капитан Бирюков» ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».

В 5-40 23 мая теплоход «Мрия — С» (груз 3781 тонна металла, флаг Сент-Винсент и Гренадины, собственник «Кран Сервис Евро Азия ЛЛС») на 3125,1 км реки Дон (Александровский рейд) сел на мель из-за срыва с кормового якоря течением реки. Загрязнения окружающей среды, ограничений для судоходства нет. Принимаются меры для снятия судна с мели, задействованы буксиры «РБТ-52», «РБТ-163», «Рейдовый-14», «ОТА-876» и «Гранит».

22 мая в 15-00 на рыболовном судне МРТК-0640 (находится в отстое у причала Bulk г. Светлый, судовладелец рыболовецкий колхоз «Зодиак» (г. Всеволожск Ленинградской области), порт регистрации Пионерский) при выполнении ремонтных огневых работ произошел взрыв топливных паров из открытых горловин пустых топливных танков. Ожоги получил помощник механика, он госпитализирован в больницу. Повреждений судна, загрязнения окружающей среды нет.