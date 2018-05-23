19-й в серии

“K” Line приняла в эксплуатацию очередной балкер «коронной» серии. Как сообщили SeaNews в компании, судно получило имя «Corona Xanadu».
Строительство осуществлялось на верфи Imabari Shipbuilding Group Shin Kasado.
Балкеры «коронной» серии предназначены для транспортировки энергетического угля, они отличаются большей шириной и меньшей осадкой, чтобы выгружать уголь на причалах японских теплоэлектростанций.
С учетом «Corona Xanadu» в «коронной» серии теперь 19 судов.
Основные характеристики:
- Длина – 229,98 м,
- Ширина – 38 м,
- Осадка – 13,9 м,
- Дедвейт – 88,9 тыс. тонн,
- Число трюмов – 5.