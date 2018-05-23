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    • 19-й в серии

    23.05.2018

    • “K” Line приняла в эксплуатацию очередной балкер «коронной» серии. Как сообщили SeaNews в компании, судно получило имя «Corona Xanadu».

    Строительство осуществлялось на верфи Imabari Shipbuilding Group Shin Kasado.

    Балкеры «коронной» серии предназначены для транспортировки энергетического угля, они отличаются большей шириной и меньшей осадкой, чтобы выгружать уголь на причалах японских теплоэлектростанций.

    С учетом «Corona Xanadu» в «коронной» серии теперь 19 судов.

    Основные характеристики:

    • Длина – 229,98 м,
    • Ширина – 38 м,
    • Осадка – 13,9 м,
    • Дедвейт – 88,9 тыс. тонн,
    • Число трюмов – 5.

     

     

     

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