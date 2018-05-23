19-й в серии

“K” Line приняла в эксплуатацию очередной балкер «коронной» серии. Как сообщили SeaNews в компании, судно получило имя «Corona Xanadu».

Строительство осуществлялось на верфи Imabari Shipbuilding Group Shin Kasado.

Балкеры «коронной» серии предназначены для транспортировки энергетического угля, они отличаются большей шириной и меньшей осадкой, чтобы выгружать уголь на причалах японских теплоэлектростанций.

С учетом «Corona Xanadu» в «коронной» серии теперь 19 судов.

Основные характеристики: