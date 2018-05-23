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    • Уже упростили

    23.05.2018

    • В ходе парусной регаты Makarov Sailing Cup, которую провела в минувшую субботу в Петербурге компания MSC, SeaNews, пользуясь случаем, задал заместителю министра транспорта – руководителю Росморречфлота Виктору Олерскому вопрос, волнующий судовладельцев маломерного транспорта: есть ли у Минтранса планы по упрощению регистрации маломерных судов и правил дипломирования судоводителей таких судов?

    «Уже упростили, – напомнил В.Олерский. – Но, конечно, нет предела совершенству. Мы стараемся реагировать на запросы интересантов. Пока я сейчас не чувствую, что нужно что-то еще упрощать. Хотя два года назад ситуация была именно такая – мы собирались, устроили мозговой штурм, наметили все, что нужно сделать – и сделали».

    «У нас, – подчеркнул В.Олерский, – проблемы не с законодательством, а с правоприменением. С этим нужно, безусловно, работать на местах – некоторые по-своему читают нормативные акты».

     

     

     

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