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    • С военной кафедрой все хорошо

    23.05.2018

    • В ходе парусной регаты Makarov Sailing Cup, которую провела в Санкт-Петербургском яхтенном порту «Геркулес» компания MSC, SeaNews не мог упустить случая задать ректору Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова Сергею Барышникова вопрос, который долгое время волновал и курсантов, и абитуриентов, и их родителей – как обстоят дела с военной кафедрой.

    «С военной кафедрой все хорошо, – заверил С.Барышников. – 1 сентября этого года мы начинаем занятия на военной кафедре».

    «Без поддержки Виктора Александровича это было бы невозможно», – поблагодарил он участвовавшего в открытии регаты заместителя министра транспорта – руководителя Росморречфлота Виктора Олерского.

    Из пяти высших учебных заведений отрасли, в трех – ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова в Новороссийске, МГУ им. адм. Г.И.Невельского на Дальнем Востоке и, теперь, в ГУИМРФ им. адм. С.О.Макарова – действуют военные кафедры. В университетах водного транспорта в Новосибирске и Нижнем Новгороде военных кафедр нет, уточнил С.Барышников.

     

     

     

     

     

     

     

     

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