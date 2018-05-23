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    • Про перенос порта

    23.05.2018

    • Реанимированную недавно идею перенести мощности Большого порта Санкт-Петербург из центра города прокомментировал

    Дмитрий Суховерша, руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic:

    Про перенос портаПереезд актуален, поскольку возможности развития инфраструктуры порта ограничены по причине нахождения его терминалов в пределах города. Но затраты на перенос будут очень существенными и наверняка не смогут окупиться в ближайшие годы.

    Хуже всего, если затраты на реализацию данного проекта постараются переложить на плечи импортёров и экспортёров, дополнительно повысив стоимость услуг портовых терминалов по перевалке морских грузов. Поскольку стоимость и так выше чем в прибалтийских портах, это может привести к оттоку грузов из порта Санкт-Петербург.

    Большинство существующих терминалов порта Санкт-Петербург не инвестировали свои средства в проектирование и строительство самих терминалов, объектов на них и подъездной инфраструктуры – всё строилось ещё в советское время государством. 

    Вероятно, стивидорные компании не захотят полностью покрывать расходы по проектированию и строительству новых мощностей в Ленинградской области и будут требовать значительные субсидии у регионов и государства, а также преференции при выделении площадей под строительство на новых территориях.

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