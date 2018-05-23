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    • Негабарит для ТЭЦ

    23.05.2018

    • Группа FESCO поделилась опытом доставки трех трансформаторов для московских ТЭЦ из Новороссийска. Вес каждого трансформатора составлял 167 тонн, габаритный размер – 8,5 м х 3,2 м х 4,1 м.

    Каждый трансформатор перевозился отдельным лотом. В рамках проекта специалисты FESCO разработали индивидуальную схему транспортировки и обеспечили доставку трансформаторов из Новороссийска до мест установки на ТЭЦ.

    Перевалка и погрузка в порту осуществлялись напрямую с судов на специальные железнодорожные транспортеры, с помощью которых негабаритный груз перевозился до станций Московской железной дороги, где трансформаторы перегружались на автотранспорт.

    На площадках ТЭЦ выгрузка трансформаторов велась такелажным методом с последующим перемещением на пути перекатки и установкой на специальные трансформаторные каретки.

    Не обошлось без сложностей. Как рассказали SeaNews в группе, на одной из ТЭЦ транспортировке мешали трубы. В ходе перевозки потребовалось прохождение препятствия в виде трубопровода, высота которого от земли составляла 4,6 м при высоте трансформатора более 4 м. В итоге препятствие было пройдено с использованием специального прицепа с пониженной постелью. Кроме того, при доставке одного из лотов работы велись в тяжелых погодных условиях, при температуре до -25 градусов ночью.

    Оборудование было доставлено в сохранности и в точно согласованные сроки. Общее время реализации проекта составило три месяца с учетом перерывов между доставкой отдельных лотов, среднее время перевозки каждого лота – 15-20 суток.

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