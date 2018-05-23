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    • Назначен начальник ЮУЖД

    23.05.2018

    • 23 мая в Челябинске генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Южно-Уральской железной дороги с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского представил нового начальника ЮУЖД Анатолия Храмцова.

    По информации РЖД, смена руководителя магистрали произошла в связи с переходом Виктора Попова, который возглавлял ЮУЖД почти 9 лет, на пост председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

    А.Храмцов в 1986 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта им. Я.М.Свердлова по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», в 1999 году окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)».

    С 1986 по 1999 год прошел трудовой путь от электромеханика сигнализации, централизации и блокировки Челябинской дистанции сигнализации и связи до первого заместителя начальника службы сигнализации и связи Южно-Уральской железной дороги.

    С 1999 по 2002 год занимал должность первого заместителя начальника службы сигнализации, централизации и блокировки ЮУЖД, с 2002 по 2005 год – начальника Челябинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Челябинского отделения ЮУЖД, с 2005 по 2008 год – главного инженера Челябинского отделения ЮУЖД, в  июне 2008 года был назначен главным инженером ЮУЖД.

     

     

     

     

     

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