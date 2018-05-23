Назначение в Росморпорте

По информации ФГУП «Росморпорт», приказом ФГУП «Росморпорт» от 21.05.2018 №538/К директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Валерий Таткало 22 мая 2018 года освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон.

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 21.05.2018 №539/К исполнение обязанностей директора Азовского бассейнового филиала с 23 мая 2018 года возложено на заместителя директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Сергея Лямцева без освобождения от занимаемой должности.

С.Лямцев – выпускник Ростовского государственного университета им. М.А.Суслова и Ростовской государственной экономической академии.

Заместителем директора Азовского бассейнового филиала «Росморпорта» он был назначен в феврале 2015 года, до этого работал заместителем генерального директора по правовому сопровождению специальных проектов ООО «Группа Агроком», заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», заместителя генерального директора ООО «Таганрогский автомобильный завод».