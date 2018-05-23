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    • Море и солнце на Makarov Sailing Cup

    23.05.2018

    • В минувшую субботу MSC провела в Санкт-Петербургском яхтенном порту «Геркулес» регату для курсантов Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова.

    Это был подарок, который компания сделала будущим морякам, партнерам, клиентам и себе на 20-летний юбилей своей работы в России.

    В торжественном открытии принимали участие заместитель министра транспорта – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, ректор ГУИМРФ им. адм. С.О.Макарова Сергей Барышников и директор MSC в России Антон Назаров.

    Было много моря, солнца, ветра и положительных эмоций. Ниже – неформальный фотоотчет с мероприятия.

     

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