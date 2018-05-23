Комфортная цена?

Информационно-аналитическое агентство

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    23.05.2018

    • Вчерашняя попытка нефти пробиться к отметке $80,5 за баррель не удалась. Тем не менее, по мнению аналитиков, нефтяной рынок, отыграв перспективы сокращения поставок из-за возможных санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, все же в ближайшей перспективе подтолкнет Brent к уровням $80. В этом сможет помочь официальный отчет Минэнерго по запасам и добыче в США.

    Сегодня, на фоне сообщения ОПЕК о возможном принятии решения об увеличении добычи из-за опасений сокращения поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, мировые цены на нефть демонстрируют снижение.

    Так, по данным агентств, в среду к 10:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent подешевели на 0,52% до $79 за баррель, а на WTI — на 0,26% до $71,90 за баррель.

    Между тем, российские нефтяные компании работают над сдерживанием добычи нефти в рамках сделки ОПЕК, экспорт черного золота из России пошел на снижение.

    Так, по данным ФТС, российский экспорт нефти за первый квартал 2018 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 61,6 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти на фоне роста мировых цен ожидаемо вырос – на 21,5% до 28,2 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за январь-март этого года также снизился – на 1,1% до 40,6 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки увеличился – на 21,4% (до 19,3 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано около 14,4 млн тонн, что на 4,5% больше уровня января-марта прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива увеличился на 27,9%, до 7,9 млрд долларов.

    Пока в стране растут внутренние цены на бензин, при этом увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 13,5% (до 1,4 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла еще существеннее – на 44,7% – и составила 807,2 млн долларов.

    Экспорт природного газа за январь-март 2018 года составил 60,2 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 6,2%. В стоимостном выражении экспорт газа увеличился на 29,3% – до 12,4 млрд долларов.

    Сжиженного природного газа по итогам первого квартала 2018 года было экспортировано 9,8 млн тонн (рост в 2,1 раза) на сумму 1,3 млрд долларов (рост в 2,4 раза).

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