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    • Инженерные сети к терминалу в Пионерском

    23.05.2018

    • В Пионерском началось строительство инженерных сетей к международному морскому терминалу, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

    Подготовительные работы начаты генеральным подрядчиком «СК Монолит Спец» еще на прошлой неделе, сейчас ведется разбивка трассы. Сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения проложат до границ будущего международного морского терминала по приёму круизных и грузопассажирских судов. Цена контракта по строительству сетей составила более 35 млн рублей.

    В числе прочего проектом предусмотрен новый водовод протяженностью более 1300 метров от водозабора в поселке Рыбное до территории будущего терминала. В министерстве отметили, что водозабор в Рыбном был построен в прошлом году. Его мощность – 2 700 куб. м в сутки. Водозабор будет осуществляться из семи артезианских скважин. Сооружение строилось не только для нужд терминала, но и перспективного развития самого поселка.

    По словам заместителя председателя правительства – министра строительства и ЖКХ региона Максима Федосеева, также будут проведены сети для отвода хозяйственно-бытовых стоков с судов, зданий и сооружений морского терминала. Производительность составит более 2 тыс. куб. м в сутки. Их подключат к уже существующей сети в Пионерском. Подведут и сети газоснабжения высокого давления длиной более чем 430 м. С их помощью будет обеспечен газом весь комплекс зданий и сооружений терминала.

    Напомним, проект по строительству международного морского терминала в Пионерском реализуется ФГУП «Росморпорт» в рамках программы «Развитие транспортной системы».

    Согласно контракту, планируется построить комплекс гидротехнических и береговых сооружений для приема круизных и паромных судов с пассажирооборотом не менее 250 тыс. человек в год и грузооборотом до 80 тыс. грузовых единиц в год, что будет способствовать динамичному развитию региона в сфере морских паромных и круизных перевозок.

     

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