My Story от DNV GL

Международное классификационное общество DNV GL приобретает миноритарную долю в блокчейн-операторе VeChain.

DNV GL намерен расширить своих возможностей в технологии блокчейн для разработки новых цифровых решений.

В частности, DNV GL и VeChain уже запустили совместный цифровой проект My Story, который дает информацию нового уровня о продукте и его поставщике. Эта технология позволяет отслеживать каждый этап производственного цикла продукта и дает покупателям больше понимания его характеристик и состояния каждого элемента, гарантируя при этом достоверность информации.

Первыми тестировать технологию My Story начали итальянские виноделы – потребители уже сейчас могут по QR-коду на бутылке узнать информацию о происхождении, качестве и другие характеристики продукта.