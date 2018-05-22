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    • IMO утвердила предложения по Берингову проливу

    22.05.2018

    • Комитет по безопасности на море Международной морской организации в ходе своей 99-й сессии, проходящей в настоящее время в Лондоне, утвердил совместное российско-американское предложение по установлению рекомендованной схемы движения судов в Беринговом проливе, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса. Российскую делегацию на Комитете возглавляет директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса Виталий Клюев.

    Предложенная Россией и США схема предполагает установление 6 рекомендованных для движения судов двухсторонних путей шириной 4 морских мили в Беринговом проливе и на подходах к нему с российской и американской сторон, а также шести районов повышенной осторожности в местах начала, окончания путей, пересечения или изменения их направления.

    Пути движения судов проложены параллельно через российскую и американскую части Берингова пролива, что позволит судоводителям выбирать наиболее удобный путь прохождения пролива с учетом погодных и ледовых условий в этом районе, а также расположения пункта назначения судна. Пути расположены на максимальном удалении от берега, и глубины на всем протяжении более чем достаточны для безопасного прохождения крупнотоннажных судов. Пути движения рекомендованы для судов валовой вместимостью 400 и более.

    Рекомендованная схема путей движения судов и районов повышенной осторожности в Беринговом проливе и на подходах к нему, которая начнет применяться с 1 декабря 2018 года, стала первой международно-признанной мерой по регулированию судоходства, утвержденной ИМО в границах полярных вод, как определено в Международной конвенции о безопасности человеческой жизни на море (SOLAS 74/78).

    Утверждение предложенной Российской Федерацией и США схемы движения судов в Беринговом проливе и на подходах к нему является своевременной и обоснованной мерой, призванной снизить риск возникновения аварийных ситуаций, загрязнения морской среды, позволит более эффективно концентрировать аварийно-спасательные ресурсы прибрежных государств в регионе, отмечают в Минтрансе.

    Эта мера послужит поддержкой дальнейшему развитию инфраструктурных проектов в Российской Арктике, связанных с вывозом углеводородов, а также будет способствовать росту транзитного судоходства через Северный морской путь.

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