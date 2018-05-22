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    • DSME внедряет облачную систему

    22.05.2018

    • Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Intel Korea и Naver Business Platform (NBP) подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которого стороны будут совместно разрабатывать облачную систему для «smart ship».

    Как сообщает южнокорейское Pulse, система на основе технологий Интернет вещей и «облака» будет собирать информацию в режиме реального времени. Затем данные будут передаваться в главный центр управления движением судов, расположенный на суше, для дистанционного управления судном. По сути облачная система ««smart ship» будет схожа с облачной технологией автономного управления автомобилем.

    Ожидается, что новая технология значительно повысит эффективность судовых операций. Например, на основе анализа данных о погоде центр управления движением судов сможет направлять суда по более безопасным маршрутам, сообщает Pulse со ссылкой на источник в DSME.

    Отмечается, что DSME, NBP и Intel намерены создать целый кластер по развитию этой технологии и сервисов для «умных» судов.

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