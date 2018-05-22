Baltic Dry обвалился

После достаточно бодрого роста, продолжавшегося в последнее время, Baltic Dry Index резко обвалился.

По данным Bloomberg, за неделю индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, обрушился на 16%, или на 239 пунктов.

Если во вторник 14 мая Baltic Dry Index закрылся на уровне 1478 пунктов, то вчера он составлял всего 1239 пунктов.

Впрочем, до нижних значений падения, фиксировавшихся ранее, еще далеко – совсем недавно Baltic Dry Index показывал значения и ниже тысячи.