Финансы CEVA

CEVA Logistics опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Выручка по группе увеличилась на 5,4% и составила 1,79 млрд долларов.

Показатель EBITDA вырос на 17,8% до 53 млн долларов, скорректированная EBITDA – на 20% до 66 млн долларов.

В сегменте Freight Management выручка выросла на 14,4% до 803 млн долларов, EBITDA – на 50% до 15 млн долларов.

В том числе выручка от морских перевозок увеличилась на 13,8% при росте объемов на 8,5%, от авиаперевозок – на 21,8% при росте объемов на 1,6%.

В сегменте Contract Logistics выручка выросла на 10,4% до 987 млн долларов, показатель EBITDA – на 3 млн долларов до 38 млн долларов.