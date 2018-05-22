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    • Совкомфлот увеличил прибыль по РСБУ

    22.05.2018

    • «Совкомфлот» опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первый квартал 2018 года.

    Выручка группы выросла на 28,6% до 1,07 млрд рублей, валовая прибыль – в 1,8 раза до 637,7 млн рублей, прибыль до налогообложения – в 1,3 раза до 636,2 млн рублей.

    Чистая прибыль составила 502,5 млн рублей – на 13,6% выше, чем годом ранее.

    Себестоимость продаж снизилась на 8,2% до 428,3 млн рублей.

    Как отмечается в квартальном отчете компании, «Начало 2018 года не принесло улучшений на танкерных рынках. Помимо снижения спроса на перевозки нефти при перевыполнении планов по снижению добычи странами ОПЕК (фактическое снижение добычи в первом квартале 2018 года составило около 2,4 млн баррелей в день), темпы поставок новых судов с судостроительных заводов ускорились, в том числе благодаря перенесенным с 2017 года срокам поставок судов, согласованным ранее между терпящими убытки судовладельцами и судостроителями. В среднем ставки нефтеналивных судов (VLCC, «Суэцмакс» и «Афрамакс») в первом квартале были на 35-65% ниже, чем средние по 2017 году, и на 50-60% ниже уровня первого квартала 2017 года. По нефтепродуктовым судам (LR2, LR1 и MR) ставки были на уровне 2017 года».

    «Положительным фактором, который будет способствовать ожидаемому достижению баланса спроса и предложения танкеров к концу 2018 года, выступило значительное увеличение активности на рынке металлолома в первом квартале. Ввиду низких фрахтовых ставок и высоких цен на металл было продано на слом 21 судно типа «VLCC» и 18 «Афрамаксов». Темпы поставок новых судов в течение 2018 года будут снижаться, что является одним из необходимых факторов для достижения сбалансированности танкерных рынков», – говорится в отчете.

     

     

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