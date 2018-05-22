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    • Продуктовый импорт

    22.05.2018

    • По итогам 3 месяцев 2018 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ снизился.  По отношению к показателю прошлого года объемы упали 26,5% — до 92,9 тыс. тонн. Также снизились поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок на 18% — до 3,7 тыс. тонн.

    В то же время, свежего и мороженого мяса птицы за январь-март этого года  импортировали на 6,7% больше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы достиг 49,1 тыс. тонн. Импорт рыбы вырос по сравнению с тем же периодом 2017 года на 8,5% до 119,8 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-марта 2017 года на 35,3%, составив 36,8 тыс. тонн. 

    Сливочного масла было импортировано 14,5 тыс. тонн, что на 43,9% меньше, чем в 1 квартале 2017 года.

    Одновременно с этим значительно вырос импорт растительного масла – по итогам 3 месяцев 2018 года он увеличился по отношению к показателю прошлого года в 2,8 раза, до 8,7 тыс. тонн. Отметим, что пальмового масла в марте в Россию ввезли 96,8 тыс. тонн, что на 0,2% меньше показателя предыдущего месяца.

    Импорт цитрусовых за январь-март 2018 года вырос на 5,8%, их объем достиг порядка 561,3 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в марте этого года также ввозили яблоки – 154 тыс. тонн (+72,3% к февралю 2018 года), бананы –142,9 тыс. тонн (+8,8% к февралю 2018 года).

    По итогам января-марта поставки сахара-сырца упали на 73,9%, составив всего 1,3 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, вырос — на 8,4% до 70,5 тыс. тонн.

    Поставки кофе и чая на российский рынок в отчетном периоде 2018 года увеличились на 9,5% (до 45,7 тыс. тонн) и на 3,7% (до 39,8 тыс. тонн) соответственно.

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