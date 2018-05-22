НСРЗ переизберет генерального директора

АО «Новороссийский судоремонтный завод» приняло решение о проведении годового общего собрания акционеров 9 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает в себя традиционные вопросы, такие как утверждение годового отчета общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.

Кроме этого, предстоит рассмотреть вопрос распределения прибыли общества за 2017 год и размера дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год. Отметим, ранее на заседании советов директоров НСРЗ приняли решение рекомендовать акционерам на годовом собрании не выплачивать дивиденды по итогам 2017 финансового года.

Также на общем собрании необходимо будет избрать членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов ревизионной комиссии.

В начале мая совет директоров решил принять предложения ПАО «Новороссийский морской торговый порт», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества, о включении в список кандидатур для избрания в 2018 году на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2017 года в совет директоров следующих кандидатов:

Власюк Юрий Михайлович,

Зеленин Игорь Владимирович,

Лесняк Александр Евгеньевич,

Савченков Михаил Васильевич,

Сидельников Юрий Александрович,

Терентьев Игорь Валерьевич.

Восьмым и девятым в повестке годового собрания стоят вопросы о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ» Бориса Авдеева и об избрании нового генерального директора АО «НСРЗ».

Напомним, что 9 августа 2017 года решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Новороссийский судоремонтный завод» были прекращены полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Александра Брежнева, генеральным директором был избран Б.Авдеев.

3 мая этого года на заседании совета директоров было принято решение внести в бюллетень для голосования по избранию единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ» кандидатуру: Зеленина Игоря Владимировича.