Из Даляня в Новосибирск по книжке МДП

Колонна тестового автопробега по маршруту Далянь – Новосибирск пересекла границу и въехала на территорию России, сообщает пресс-служба Минтранса.

Преодолев по территории Китая более 1800 километров, колонна транспортных средств, задействованных в тестовом автопробеге по маршруту Далянь (КНР) – Новосибирск (Россия), в первой половине дня 22 мая пересекла российско-китайскую границу через сопредельные МАППы «Маньчжурия» и «Забайкальск» и въехала на территорию нашей страны. На границе грузовые автомобили успешно прошли необходимые таможенные процедуры. До точки отгрузки товара (фрукты и овощи) – Новосибирска — предстоит пройти еще около 4000 километров.

В ходе пробега по территории КНР представители официальных делегаций имели возможность оценить дорожную и придорожную инфраструктуру нескольких провинций КНР, по которым пролегал маршрут. Кроме того, стороны проинспектировали работу китайско-российского комплекса трансграничной торговли и логистики, проверили условия доставки и хранения грузов в зависимости от их типа.

По ходу следования делегации осмотрели текущее состояние дорог Китая на маршруте, испытали на себе уровень обслуживания в сервисных придорожных зонах, ознакомились с работой пунктов оплаты проезда. Кроме того, оценили состояние стоянок для большегрузов и пункты отдыха/питания для водителей. Полученные сведения будут учитываться в дальнейшем при запуске грузоперевозок по данному маршруту на постоянной основе.

Напомним, что автопробег стартовал 18 мая из китайского города Даляня. В автопробеге задействованы грузовые автомобили российских и китайских перевозчиков, а также два автобуса. Мероприятие проходит в рамках развития транспортного коридора из Азии в Европу, где Россия выступает связующим звеном с транзитным потенциалом.