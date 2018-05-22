Запретные районы плавания в период Чемпионата

По сообщению пресс-службы Росморречфлота, министерством юстиции РФ зарегистрирован приказ Минтранса России от 14.05.2018 № 194 «Об установлении запретных для плавания районов акватории, в пределах которой вводятся усиленные меры безопасности, правил для таких районов, а также случаев, на которые действие запретов не распространяется».

Приказ, вводящий запрет на пребывание и передвижение судов и маломерных плавсредств в период чемпионата мира по футболу 2018 года, был разработан в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 проекта Указа Президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

Согласно документу, ограничения будут действовать:

в Волгограде 18, 22, 25, 28 июня с 12.00 до 24.00 местного времени в районе акватории у правого берега реки Волга, ограниченной участком окружности радиусом 0,7 км с центром на стадионе «Волгоград Арена»;

в Казани 16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Казанка от железнодорожного моста до моста Миллениум;

в Калининграде 16, 22, 25 и 28 июня с 12.00 до 24.00 местного времени в акваториях рек Преголя и Старая Преголя от Второго эстакадного моста до Восточной эстакады;

в Москве 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Москва у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста, а также 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Москва от Спасских мостов (44,7 км) до Строгинского моста (40,5 км) и в канале имени Москвы от реки Москва (40,6 км) до Сходненского канала (44 км);

в Нижнем Новгороде 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории у правого берега реки Волга, ограниченной участком окружности радиусом 0,7 км с центром на «Стадионе Нижний Новгород»;

в Ростове-на-Дону 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории реки Дон от Ворошиловского моста до линии меридиана, проходящего через восточную оконечность Зеленого острова;

в Санкт-Петербурге 15, 19, 22, 26 июня, 3, 10 и 14 июля с 12.00 до 24.00 местного времени на участке акватории, прилегающей к Крестовскому острову;

в Сочи 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля с 12.00 до 24.00 местного времени в акватории Черного моря, прилегающей к городу Сочи, ограниченной дугой окружности радиусом 10 километров с центром на стадионе «Фишт».

Данные ограничения не будут применяться к буксирам, судам, используемым для содержания внутренних водных путей, судам, предназначенным для доставки лоцмана на борт судна и снятия лоцмана с борта судна, судам портового флота, предназначенным для снятия с судов нефтесодержащих смесей, включая нефтяные остатки (нефтесодержащие осадки), сточных вод и мусора, судам, предназначенным для доставки бункерного топлива, пресной воды на суда, специальным спасательным судам, судам для оказания экстренной медицинской помощи, судам, судовладельцы которых имеют право на посещение объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (по согласованию с созданными в соответствующих субъектах РФ оперативными штабами по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ по футболу), а также к судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с проведением чемпионата мира по футболу, судам с грузами для обеспечения чемпионата мира по футболу и судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с обеспечением безопасности упомянутого турнира.

Перечень судов, к которым не применяются упомянутые ограничения, размещается на официальных интернет-сайтах Администраций морских портов Балтийского и Черного моря, Волго-Балтийского, Волжского и Московского бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации.

Как отмечают в пресс-службе Росморречфлота, сценарий и локация временного запрета судоходства в период проведения ЧМ-2018 по футболу аналогичны принимавшимся в городах-участниках мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 года и не создадут затруднений в функционировании воднотранспортной и туристической отраслей.

На акваториях в границах городов Екатеринбург, Самара и Саранск запрет на пребывание и передвижение судов в период проведения ЧМ-2018 по футболу не устанавливается.

Оперативные штабы по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ по футболу, созданные в соответствующих субъектах РФ, наделены полномочиями решать неотложные вопросы, связанные с введенными логистическими ограничениями.