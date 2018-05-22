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    • «БашВолготанкер» возобновляет перевозку мазута на Балтику

    22.05.2018

    • 14 мая в Санкт-Петербургский морской порт для выгрузки пришел первый танкер судоходной компании «БашВолготанкер» – «Волгонефть-112». По решению грузовладельца танкерный флот компании впервые с 2014 года задействован для доставки нефтепродуктов на участке Ярославль – Санкт-Петербург.

    Как сообщили  SeaNews в компании, для транспортировки башкирских нефтегрузов используется поэтапная схема с применением технологии перевалки в двух пунктах: на Нагаевском рейде и в Ярославле. В 2014-2017 годах «БашВолготанкер» доставлял уфимские нефтепродукты через Нагаевский Яр до Ярославского перевалочного пункта. Далее использовались суда других судовладельцев.

    В навигацию 2018 года северное экспортное направление поставок нефтепродуктов из Уфы обслуживается судами «БашВолготанкера» в полном объёме. Для работы по маршруту Ярославль – Санкт-Петербург компания направила 10 танкеров. Теперь «БашВолготанкер» может обслуживать экспортный грузопоток по всему маршруту от Уфы до Санкт-Петербурга с оптимальным использованием собственного флота различного типа и грузоподъёмности.

    В этом году ЗАО «СК «БашВолготанкер» приступило к выполнению 5-летних контрактов на перевозку экспортного мазута производства Уфимских НПЗ в направлении пограничного морского порта Санкт-Петербург. Контрактные обязательства «БашВолготанкера» по перевозкам на этом направлении составляют 750 тыс. тонн за один навигационный период. Также с причалов Уфимских НПЗ производится отгрузка светлых нефтепродуктов назначением на порт Кавказ. Таким образом, «БашВолготанкер» обслуживает два уфимских грузопотока различной номенклатуры в северном и южном направлениях. Суммарно обязательства компании по вывозу экспортных нефтепродуктов из Уфы в навигацию 2018 года превышают 1 млн тонн. 

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